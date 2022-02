Beijing sluit Winterspelen af met dag zonder coronagevallen

Beijing heeft de Olympische Spelen afgesloten met een dag zonder coronagevallen. De organisatie maakte bekend dat zondag ruim 65.000 tests zijn uitgevoerd bij de overgebleven deelnemers aan de Winterspelen. Dat leverde louter negatieve uitslagen op.

In totaal voerde China sinds 23 januari ruim 1,85 miljoen coronatests uit bij sporters, coaches, officials, journalisten en overige stakeholders die zich binnen de gesloten ‘bubbel’ van de Spelen bevonden. Buitenlanders werden bij aankomst op de luchthaven van Beijing direct getest. Alle deelnemers moesten zich gedurende hun verblijf in China dagelijks laten testen. Het leverde in totaal 437 positieve uitslagen op: 265 op het vliegveld en 172 in de ‘bubbel’. Het ging in 98 gevallen om een sporter en 87 keer om een teamofficial. De overige 252 gevallen zijn andere ‘stakeholders’, zoals de organisatie het omschrijft.

De Winterspelen werden zondag officieel beƫindigd. De Nederlandse sporters die de afgelopen dagen nog in actie kwamen, arriveren maandagmiddag op Schiphol. De medaillewinnaars worden direct gehuldigd in Amsterdam.