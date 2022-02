Cavendish verslaat Philipsen in tweede etappe Ronde van Emiraten

Mark Cavendish heeft de tweede etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam geschreven. De 36-jarige Britse wielrenner versloeg de Belg Jasper Philipsen, zondag winnaar van de openingsrit, in de massasprint in Abu Dhabi. Philipsen behield wel de rode leiderstrui.

Voor Cavendish was het zijn tweede overwinning van dit seizoen. De sprinter van de Belgische ploeg Quick-Step Alpha Vinyl won eerder deze maand al een rit in de Ronde van Oman. De 20-jarige Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma werd vierde, nog achter de Duitser Pascal Ackermann.

De etappe ging over 175 kilometer. Drie renners van de ploeg Gazprom-RusVelo reden in de woestijn een tijdje voorop, maar zij werden op zo’n 35 kilometer van de finish al ingerekend door het peloton. Zoals verwacht draaide de rit uit op een massasprint.

Dinsdag staat een individuele tijdrit over 9 kilometer door Ajman op het programma.