Djokovic blij met warm welkom in Dubai

Novak Djokovic keek maandag opgelucht en tevreden terug op zijn eerste optreden van dit jaar. “Ik had me geen betere ontvangst kunnen wensen”, zei de Servische tennisser in Dubai na zijn zege in twee sets (6-3 6-3) op de Italiaan Lorenzo Musetti. “Bedankt voor jullie geweldige steun.”

Djokovic speelde in december voor het laatst een wedstrijd en was in januari onderwerp van de nodige ophef voorafgaand aan de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld meende zonder de in AustraliĆ« verplichte coronavaccinaties aan het grandslamtoernooi te kunnen deelnemen, maar werd door de autoriteiten na een juridische strijd het land uitgezet. In Dubai is hij onder de daar geldende regels wel welkom. “Het is lang geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld. Ik kon geen betere plaats bedenken om het seizoen te beginnen”, zei hij voor een enthousiast publiek.

In 1 uur en 13 minuten was hij klaar met de jonge Italiaan Musetti. “Twee sets, dan moet ik tevreden zijn. Zeker omdat ik ruim 2,5 maand geen wedstrijd had gespeeld. Er waren wel wat foutjes, maar dat is niet zo gek na zo’n lange periode. Ik ben blij dat ik het in twee sets heb afgemaakt tegen een zeer getalenteerde speler. Het was een mooie avond.”