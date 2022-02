Djokovic keert terug op de tennisbaan met zege op Musetti

Tennisser Novak Djokovic heeft bij zijn eerste optreden dit jaar gewonnen van de Italiaan Lorenzo Musetti. Dat gebeurde op het tennistoernooi van Dubai waar de Servische nummer 1 van de wereld de tweede ronde bereikte dankzij een zege in twee sets: 6-3 6-3.

Djokovic speelde zijn laatste officiële partij in december om de Daviscup in Madrid. In januari wilde hij deelnemen aan de Australian Open, in de hoop daar zijn 21e grandslamtitel te behalen. Maar de Serviër werd uiteindelijk kort voor het toernooi het land uitgezet omdat hij niet gevaccineerd was tegen corona, een verplichting in Australië. Djokovic meende met een medische vrijstelling recht te hebben op deelname. Het toernooi werd nu gewonnen door de Spanjaard Rafael Nadal, die zo de eerste tennisser werd met 21 grandslamtitels achter zijn naam.

Djokovic kan deze week na twee jaar worden afgelost aan kop van de wereldranglijst. Dat gebeurt in ieder geval als Daniil Medvedev het toernooi van Acapulco wint. Bij een minder resultaat van de Rus in Mexico hangt het er van af hoe Djokovic in Dubai presteert.

De eerste set duurde iets meer dan 35 minuten. Djokovic maakte het verschil door in de vierde game de opslag van de jonge Italiaan te breken. Dat lukte hem in de tweede set al in de derde game. In de zesde game kreeg Musetti op de opslag van Djokovic vier kansen de stand weer recht te trekken, maar het lukte de Italiaan niet. Na 1 uur en 13 minuten benutte de Serviër zijn eerste matchpoint.

Musetti had hem vorig jaar op Roland Garros nog bijna verrast door een voorsprong van 2-0 in sets te nemen. Djokovic knokte zich destijds in de achtste finales terug, won de partij en uiteindelijk ook de titel in Parijs.

Djokovic verklaarde vorige week zich niet te laten vaccineren, waardoor hij wellicht niet kan deelnemen aan toernooien als Roland Garros en Wimbledon. In Dubai is dat geen probleem. “Waar ik welkom ben, speel ik. Vrijwel elke kans grijp ik, want ik tennis nog altijd heel graag en de motivatie is nog groot”, zei hij vorige week.

Djokovic kan het toernooi van Dubai voor de zesde keer winnen. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Rus Karen Chatsjanov en de Australiër Alex de Minaur.