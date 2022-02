MotoGP-coureur Bagnaia twee jaar langer bij wereldkampioen Ducati

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft zijn contract bij Ducati met twee jaar verlengd. De 25-jarige rijder, nummer 2 van afgelopen seizoen in de MotoGP, ligt bij de Italiaanse renstal nu tot eind 2024 vast. Bagnaia boekte vorig jaar vier overwinningen in de koningsklasse en moest in het eindklassement alleen de Franse wereldkampioen Fabio Quartararo voor zich dulden. De coureur hielp Ducati wel aan de wereldtitel bij de constructeurs.

Bagnaia zegt “blij en trots” te zijn met zijn contractverlenging. “Voor Ducati rijden in de MotoGP is altijd mijn droom geweest. Ik ga proberen het vertrouwen van het team terug te betalen met resultaten op de baan.” Luigi Dall’Igna, de baas van het Ducati-team, zegt dat zijn coureur afgelopen seizoen duidelijk is gegroeid. “Met zijn kwaliteiten weet ik zeker dat hij de potentie heeft om samen met ons voor de titel te gaan.”

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint op 6 maart in Qatar.