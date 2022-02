Prijzengeld in Ronde van Vlaanderen gelijk voor mannen en vrouwen

In de Ronde van Vlaanderen krijgen vrouwen voortaan evenveel prijzengeld als de mannen. Flanders Classics, dat de Vlaamse voorjaarsklassiekers organiseert, maakte bekend dat de wielrensters dezelfde beloning gaan krijgen als de wielrenners. Dit jaar geldt dat alleen voor de Ronde van Vlaanderen, volgend jaar voor alle koersen die onder Flanders Classics vallen.

“Volgend jaar willen we het prijzengeld van al onze koersen gelijk stellen. Maar aangezien er het budget voor is, doen we dat voor de Ronde van Vlaanderen nu al”, zei directeur Tomas Van den Spiegel in het Brusselse kantoor van KPMG, hoofdsponsor van de vrouwenkoersen van Flanders Classics. “Ik hoop dat andere organisatoren ons voorbeeld volgen.”

Flanders Classics organiseert Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs, Brabantse Pijl en op zondag 3 april de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen jaar won Annemiek van Vleuten de Belgische klassieker. De Nederlandse kreeg naar verluidt 1365 euro, de Deen Kasper Asgreen ontving als winnaar bij de mannen een premie van 20.000 euro.