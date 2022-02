Sloveense scheidsrechter voor Ajax in Champions League

Ajax krijgt woensdag in de eerste ontmoeting met Benfica in de achtste finales van de Champions League te maken met een Sloveense scheidsrechter. De Europese voetbalbond UEFA heeft Slavko Vincic aangesteld voor het duel in het Estádio da Luz in Lissabon. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Vincic floot Ajax één keer eerder in Europees verband, op 6 augustus 2019 in de voorrondes van de Champions League tegen PAOK. Dat duel in Griekenland eindigde in 2-2. Ajax won de return met 3-2 en haalde uiteindelijk via de play-offs de groepsfase van het hoofdtoernooi.

De Sloveen had eerder dit seizoen de leiding over het duel tussen PSV en Benfica in de play-offs van de Champions League. De return in Eindhoven eindigde in 0-0, voor Benfica genoeg om de groepsfase te halen. Vincic stuurde de Braziliaanse verdediger Lucas Veríssimo van Benfica al na een half uur met twee keer geel van het veld.