Van de Zandschulp ontbreekt in Dubai vanwege positieve coronatest

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft positief getest op het coronavirus. De Nederlandse nummer 50 van de wereld moest zich daarom maandag terugtrekken voor het ATP-toernooi van deze week in Dubai. Van de Zandschulp zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris.

“Helaas kan ik deze week niet deelnemen in Dubai vanwege een positieve test op Covid-19. Ik volg op dit moment de richtlijnen die in Qatar gelden en blijf in isolatie tot ik negatief test”, aldus Van de Zandschulp op Twitter. “Ik heb helemaal geen symptomen en het gaat goed met me. Blijf veilig allemaal!”

De 26-jarige Gelderlander deed afgelopen week mee aan het toernooi van Doha, waar hij in de tweede ronde bleef steken. Dat was de week daarvoor ook zijn eindstation op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Van de Zandschulp haalde in Qatar in het dubbelspel de halve finales.

Eerder trok de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime, de nummer 9 van de wereld, zich vanwege rugklachten al terug voor het hardcourttoernooi in Dubai.