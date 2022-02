Bol snel op de 400 meter bij indoorwedstrijd Polen

Atlete Femke Bol heeft bij indoor atletiekwedstrijden in het Poolse Torun een overwinning geboekt op de 400 meter. Met de winnende tijd van 50,64 seconden bleef ze slechts een honderdste verwijderd van haar Nederlands record. Het was bovendien de beste wereldjaarprestatie. In dezelfde race eindigde Lieke Klaver met 51,93 op de vierde plaats.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon, eindigde met een hoogte van 5,71 meter op de vierde plaats. Hij sprong eerder deze winter al 5,86 meter, goed voor kwalificatie voor het WK indoor. Rutger Koppelaar (5,61 meter) eindigde als zesde en voldeed daarmee nog niet aan de limiet.

De Nederlandse ploeg voor de WK indoor in Belgrado, van 18 tot en met 20 maart, bestaat inmiddels uit achttien atleten.