Formule 1-team Alfa Romeo laat ook Kubica testen in Barcelona

De Poolse coureur Robert Kubica komt woensdag in actie op de eerste testdag van dit jaar in de Formule 1. De 37-jarige Kubica fungeert opnieuw als reservecoureur bij Alfa Romeo. Toch heeft hij de eer om in Barcelona de eerste officiële kilometers te maken in de nieuwe C42.

Kubica neemt de ochtendsessie voor zijn rekening tijdens de eerste van de drie testdagen op het circuit van Catalonië. Na de lunch kruipt Valtteri Bottas achter het stuur van de Alfa Romeo. De 32-jarige Fin heeft na vijf jaar bij topteam Mercedes nu onderdak gekregen bij de Zwitserse renstal. Bottas vormt het rijdersduo met nieuweling Guanyu Zhou, de eerste Chinese coureur in de Formule 1. Zhou (22) zit donderdagmiddag en vrijdagochtend achter het stuur. Bottas neemt de overige sessies voor zijn rekening.

Kubica reed in de Formule 1 voor onder meer Sauber (nu Alfa Romeo), Renault en Williams. De Pool raakte in 2011 bij een rally-ongeluk zwaargewond, maar wist ondanks beperkingen aan zijn rechterarm terug te keren in de Formule 1. Sinds 2020 is hij reservecoureur bij Alfa Romeo. Kubica verving afgelopen seizoen in de GP’s van Nederland en Italië de Fin Kimi Räikkönen, die toen vanwege een coronabesmetting ontbrak.