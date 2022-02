Medaillewinnaars Winterspelen gehuldigd in Ridderzaal

De Nederlandse wintersporters die tijdens de Olympische Spelen in Beijing een medaille hebben behaald, zijn dinsdag in Den Haag gehuldigd. Minister-president Mark Rutte en minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport ontvingen de medaillewinnaars in de Ridderzaal.

Hier werden de sporters door de bewindspersonen toegesproken en gehuldigd voor hun prestaties op de Winterspelen. Ook de winnende coaches en chef de mission Carl Verheijen waren daarbij aanwezig. Premier Rutte had ook nog lovende woorden over voor schaatser Sven Kramer. De 35-jarige Fries won op zijn laatste Spelen geen medaille, maar werd vanwege zijn prestaties toch even genoemd.

Uit naam van de koning reikte minister Helder aan de medaillewinnaars een onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit. Ireen Wüst had deze onderscheiding al eens gekregen en werd daarom benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. De 35-jarige schaatsster won ook op haar vijfde Spelen een gouden medaille, op de 1500 meter.