Ongevaccineerde Djokovic hoopt in Indian Wells toch te tennissen

Tennisser Novak Djokovic hoopt volgende maand te kunnen meedoen aan het masterstoernooi in de Amerikaanse plaats Indian Wells, hoewel de huidige nummer 1 van de wereld zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Om de Verenigde Staten in te mogen, is een vaccinatie verplicht.

“Met de huidige stand van zaken kan ik niet in Indian Wells spelen. Maar laten we afwachten, wellicht veranderen er nog wat dingen in de komende weken”, zei Djokovic na zijn zege op de Italiaan Lorenzo Musetti in Dubai (6-3 6-3). De 34-jarige Serviër speelt in Dubai zijn eerste toernooi van het jaar. Hij dacht vorige maand met een medische vrijstelling te kunnen meedoen aan de Australian Open, maar de Australische autoriteiten trokken zijn visum in. Na een juridische procedure moest Djokovic één dag voor de start van het grandslamtoernooi het land verlaten. Australië eist net als de VS dat iedereen die het land inkomt gevaccineerd is.

In Dubai zijn de eisen niet zo streng. Djokovic, die uit principe weigert om zich te laten vaccineren, kan daarom daar nu tennissen. Het hoog aangeschreven toernooi van Indian Wells begint op 10 maart. Djokovic won het toernooi in de woestijn van Californië vijf keer.