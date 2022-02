Roland Garros-finaliste Pavlioetsjenkova 2,5 maand uitgeschakeld

De Russische tennisster Anastasia Pavlioetsjenkova staat nog ongeveer 2,5 maand aan de kant vanwege een knieblessure. Daardoor is het onzeker of de nummer 14 van de wereld vanaf 22 mei kan deelnemen aan Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De 30-jarige tennisster haalde vorig jaar in Parijs de finale, waarin ze verloor van Barbora Krejcikova uit Tsjechiƫ.

Pavlioetsjenkova deed begin dit jaar nog wel mee aan de Australian Open, waar ze bleef steken in de derde ronde. Als gevolg van knieklachten moest ze daarna de toernooien van Sint-Petersburg, Dubai en Doha overslaan.

“Helaas ben ik er tien weken uit, vanwege mijn aanhoudende knieblessure. Ik ben bezig met mijn revalidatie en doe alles wat ik kan om snel en zo fit als altijd terug te zijn”, aldus de Russin op Twitter.