Spaanse kunstrijdster op doping betrapt tijdens Spelen

Twee dagen na de Olympische Spelen van Beijing is weer dopinggeval naar buiten gekomen. Het internationale testagentschap ITA, dat het dopingonderzoek deed tijdens de Winterspelen in China, meldt dat de Spaanse kunstrijdster Laura Barquero positief heeft getest op een verboden middel.

De 20-jarige Madrileense werd getest na de korte kür van vrijdag bij het paarrijden. Barquero deed een dag later met haar partner Marco Zandron ook mee aan de vrije kür. Het Spaanse duo eindigde op de elfde plaats met een score van 181,36 punten. Het goud ging naar Sui Wenjing en Han Cong uit China (239,88).

De Spaanse kunstrijdster heeft het recht om analyse van de B-staal aan te vragen. Het ITA verwijst de zaak door naar het antidopingcomité van het internationale sporttribunaal CAS.

Tijdens de Spelen werden een langlaufster en bobsleester uit Oekraïne en een Iraanse skiër positief getest op doping. De meest spraakmakende zaak was die van de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Kort na de door Rusland gewonnen landenwedstrijd in Beijing kwam naar buiten dat de 15-jarige Russin eind vorig jaar een positieve test had afgelegd. Valieva mocht desondanks toch meedoen aan het individuele toernooi, maar de topfavoriete eindigde bevangen door de druk en emoties naast het podium (vierde).