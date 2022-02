Tennisster Rus verliest in tweede ronde in Doha

Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt zich te plaatsen voor de derde ronde van het WTA-toernooi van Doha. De nummer 66 van de wereld verloor in de tweede ronde met 6-2 6-4 van de Tsjechische Tereza Martincova, de mondiale nummer 42. Het duel duurde een uur en 10 minuten.

Rus kwam in de tweede set na een 5-0-achterstand nog terug tot 5-4. De Tsjechische, in de vorige ronde te sterk voor de Oekraïense Elina Svitolina, benutte echter in de tiende game van de set haar tweede wedstrijdpunt.

De 31-jarige Rus boekte maandag nog een knappe overwinning op Veronika Koedermetova, die afgelopen weekend nog finaliste was in Dubai. Ze was als lucky loser toegelaten in Qatar.