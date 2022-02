Verstappen test woensdag vernieuwde Formule 1-bolide in Barcelona

Max Verstappen stapt woensdag in zijn Red Bull voor de eerste officiële testkilometers van het nieuwe Formule 1-seizoen. De wereldkampioen van afgelopen jaar doet dat in de RB18, een auto die er in veel opzichten anders uitziet dan de bolides van de afgelopen jaren.

De organisatoren van de Formule 1 willen de sport voor de kijkers competitiever, aantrekkelijker en onvoorspelbaarder maken. De regels rond aerodynamica zijn zo gewijzigd, dat de auto’s dichter achter elkaar kunnen rijden en daardoor makkelijker kunnen inhalen. Gehoopt wordt dat de verschillen tussen de auto’s kleiner worden en meer coureurs kunnen meestrijden om de zege. Om dit te bereiken zijn de voorgeschreven vormen van de voor- en achtervleugels sterk vereenvoudigd.

Verder zijn de banden beduidend groter dan de afgelopen jaren en de wielen zijn voorzien van wieldoppen en band overdekkende vleugeltjes, wat de auto’s een agressiever uiterlijk geeft. Coureurs kunnen volgens team Red Bull “harder pushen met deze nieuwe banden omdat ze minder temperatuurgevoelig zijn”.

Het circuit van Barcelona is traditioneel het decor van de eerste testsessies van het seizoen voor de tien Formule 1-teams. De tests duren in totaal drie dagen. Verstappen zal woensdag de eerste dag voor zijn rekening nemen. De Mexicaan Sergio ‘Checo’ Pérez, zijn teamgenoot bij Oracle Red Bull Racing, zoals het team dit jaar officieel heet, rijdt donderdag. Vrijdag komen dan beide coureurs dan nog een halve dag op de baan.

De eerste Grand Prix van het seizoen wordt verreden in Bahrein op 20 maart op het Bahrain International Circuit. Daar wordt van 10 tot en met 12 maart nog een tweede testsessie van drie dagen gehouden.

Het seizoen 2022 omvat 23 races en eindigt op 20 november met een race op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort is op zondag 4 september.