Zweedse media: Johansson nieuwe bondscoach handbalsters Oranje

De Nederlandse handbalsters krijgen waarschijnlijk weer een buitenlandse bondscoach. Volgens Zweedse media wordt Per Johansson bondscoach van Oranje. Een woordvoerster van het Nederlands Handbal Verbond kon dat niet bevestigen.

De 53-jarige Johansson uit Zweden is trainer van de Russische club Rostov-Don, waarvoor Oranje-international Lois Abbingh in het verleden speelde. Abbingh verhuisde in 2020 naar Odense in Denemarken. Rostov-Don heeft dit seizoen in de Champions League de kwartfinales bereikt. Johansson was eerder bondscoach van de nationale vrouwenteams van Zweden en Montenegro.

De Nederlandse handbalsters veroverden in 2019 onder leiding van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade de wereldtitel. Mayonnade vertrok na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio. Met Monique Tijsterman als interim-bondscoach op de bank werd Oranje eind vorig jaar op het WK al voor de kwartfinales uitgeschakeld.

De handbalsters hadden eerder met Helle Thomsen een bondscoach uit Denemarken.