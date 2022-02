Djokovic wint ook tweede partij in Dubai

Tennisser Novak Djokovic heeft op het internationale toernooi van Dubai ook zijn tweede partij gewonnen. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg de Rus Karen Chatsjanov. Djokovic won in twee sets, 6-3 7-6 (2). De partij duurde ruim anderhalf uur.

In de eerste ronde won Djokovic al van de Italiaan Lorenzo Musetti. Dat was zijn eerste officiële optreden sinds december. In januari wilde hij deelnemen aan de Australian Open. De Serviër werd kort voor het toernooi echter het land uitgezet omdat hij niet gevaccineerd was tegen corona, een verplichting in Australië.

Djokovic kan deze week na twee jaar worden afgelost aan kop van de wereldranglijst. Dat gebeurt in ieder geval als Daniil Medvedev het toernooi van Acapulco wint.