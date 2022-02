Handbalbond bevestigt komst Johansson als bondscoach vrouwen

De Zweed Per Johansson is aangesteld als bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen. Handbalbond NHV bevestigde woensdag het nieuws dat een dag eerder via Zweedse media al was uitgelekt. Johansson is de opvolger van Emmanuel Mayonnade, de Fransman die vorig jaar na de tegenvallend verlopen Olympische Spelen opstapte. Hij werd de afgelopen maanden op interimbasis vervangen door Monique Tijsterman.

Johansson heeft een contract voor twee jaar ondertekend en zit op 3 maart voor het eerst op de bank tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Duitsland in Krefeld.