Medvedev en Nadal winnen in Mexico

Daniil Medvedev en Rafael Nadal zijn het tennistoernooi van Acapulco begonnen met een overwinning. Medvedev, die deze week in Mexico de nummer 1 van de wereld kan worden, won in twee sets (6-3 6-4) van de Fransman Benoît Paire. Nadal, die vorige maand ten koste van de Rus de finale van de Australian Open won, versloeg de Amerikaan Dennis Kudla. Ook de Spanjaard was in twee sets klaar: 6-3 6-2.

Medvedev is sowieso de nieuwe nummer 1 van de wereld als hij het Mexican Open wint, onafhankelijk van wat huidig leider Novak Djokovic op het toernooi van Dubai presteert. Zowel voor Medvedev als voor Nadal was het de eerste partij sinds de finale in Melbourne.

Medvedev neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Pablo Andujar. Nadal, de nummer 5 van de wereld, treft de Amerikaan Stefan Kozlov.