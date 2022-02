Pogacar wint bergrit UAE Tour, Dumoulin verliest tijd

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kortweg UAE Tour, gewonnen. Het was een lastige rit met aankomst bergop op de Jebel Jais. De kopman van UAE Team Emirates won de sprint bergop van een groep van zo’n twintig renners. Daarin ontbrak Tom Dumoulin, de Nederlander die dinsdag geklommen was naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

Pogacar hield de Brit Adam Yates en de Rus Aleksandr Vlasov achter zich.

Hij nam de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Bissegger.