Verstappen baan op voor eerste testkilometers nieuw F1-seizoen

Max Verstappen is de baan op voor zijn eerste officiƫle kilometers van het nieuwe seizoen. Dat doet de Formule 1-wereldkampioen van Red Bull in zijn auto met de naam RB18, op de eerste van in totaal drie testdagen op het circuit van Barcelona. Daar proberen de renstallen hun sterk veranderde wagens uit.

Ook George Russell van Mercedes is al op de baan in Barcelona. De 24-jarige Brit neemt dit seizoen de plek in naast Lewis Hamilton als vervanger van de Fin Valtteri Bottas. Op foto’s op sociale media is te zien dat Hamilton, die vorig seizoen in de laatste race de wereldtitel moest afstaan aan Verstappen, al even is komen kijken op het circuit.