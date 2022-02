Europese voetbalbond UEFA vrijdag bijeen over situatie Oekraïne

Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA komt vrijdagochtend voor een spoedzitting bijeen om te praten over de ontstane situatie in Oekraïne. Het Oost-Europese land is aangevallen door Russische militairen en verkeert in staat van beleg. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil vrijdag met zijn bestuursleden, onder wie de Nederlandse voetbalvoorzitter Just Spee, overleggen over de situatie.

Leden van het Europees Parlement hebben de UEFA opgeroepen om de finale van de Champions League weg te halen uit Rusland. De finale staat voor 28 mei in Sint-Petersburg op het programma.

Het Russische aardgasbedrijf Gazprom is een van de belangrijkste sponsoren van de UEFA. Gazprom sponsort onder meer de Champions League en het EK van 2024 in Duitsland.

De Nederlandse voetbalbond KNVB, waarvan Spee de voorzitter is, wil vooralsnog niets zeggen over de situatie met Oekraïne en Rusland. Spee verwijst via een woordvoerder door naar de UEFA.