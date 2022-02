IOC veroordeelt Russische aanval en biedt Oekraïne hulp

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) veroordeelt de militaire aanval van Rusland op Oekraïne. Volgens het IOC overtreedt Rusland hiermee de regels die zijn opgesteld in het Olympisch Bestand, een resolutie die is aangenomen door de Verenigde Naties.

In het Olympisch Bestand hebben de VN-landen, waaronder Rusland, afgesproken om de vrede te bewaren, in ieder geval in de periode van zeven dagen voor de start van de Olympische Spelen tot zeven dagen na de Paralympische Spelen. De Olympische Spelen van Beijing zijn net voorbij, maar de Paralympische Spelen moeten nog beginnen.

“Het IOC veroordeelt krachtig de schending van het Olympisch Bestand door de Russische overheid”, aldus het comité in een verklaring. IOC-voorzitter Thomas Bach riep zowel bij de openings- als sluitingsceremonie van de Winterspelen in Beijing de wereldleiders op om vredig met elkaar om te gaan en zich te laten inspireren door “het voorbeeld van solidariteit en vrede” dat de olympische sporters hebben gegeven. “Geef vrede een kans”, aldus Bach. De Russische president Vladimir Poetin was aanwezig bij de opening van de Spelen.

Het IOC maakt zich “ernstig zorgen” over de veiligheid van de olympische gemeenschap in Oekraïne. Het comité heeft een werkgroep opgezet die humanitaire hulp probeert te geven aan de sporters in Oekraïne.