Medvedev en Nadal staan beiden maar drie games af in Acapulco

Daniil Medvedev en Rafael Nadal hebben zich in Acapulco zeer overtuigend bij de laatste acht geschaard. De als eerste geplaatste Medvedev liet Pablo Andujar uit Spanje met 6-1 6-2 kansloos, Nadal (35) stond maar drie games af tegen de Amerikaan Stefan Kozlov (6-0 6-3).

Medvedev (26) is nog maar drie zeges verwijderd van de nummer 1-positie op de wereldranglijst. Als hij de titel pakt in Mexico, dan voert hij maandag voor het eerst de mondiale ranglijst aan. Als hij de finale haalt en Novak Djokovic pakt deze week niet de titel in Dubai, dan is Medvedev ook de mondiale nummer 1.

De Rus Medvedev kan de eerste andere nummer 1 van de wereld zijn dan de ‘Big Four’ sinds 2004. De term ‘Big Four’ werd ge├»ntroduceerd voor Djokovic, Roger Federer, Nadal en Andy Murray.

Als Medvedev en Nadal hun partij in de kwartfinale weten te winnen, dan treffen ze elkaar komend weekend in de halve eindstrijd. Medvedev neemt het nu op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka, Nadal treft Tommy Paul uit de Verenigde Staten.

Alexander Zverev was als tweede geplaatst in Acapulco, maar hij werd gediskwalificeerd wegens wangedrag in het dubbelspel. Na afloop van een partij sloeg hij meermaals hard tegen de stoel van de umpire.