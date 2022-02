Nadal vindt straf Zverev terecht en veroordeelt slecht voorbeeld

Rafael Nadal vindt het terecht dat Alexander Zverev is gediskwalificeerd op het ATP-toernooi van Acapulco vanwege wangedrag na een partij in het dubbelspel. De 21-voudig grandslamkampioen betreurt het dat de beelden via sociale media ook door veel jonge tennissers worden gezien.

“Je kunt je niet op deze manier gedragen en ik geloof dat hij zich daarvan bewust is”, aldus Nadal, die de kwartfinales heeft bereikt op het toernooi in Mexico. “Ik onderhoud een goede relatie met Alexander, maar uiteindelijk is de straf verdiend.”

Na een verloren wedstrijd in het dubbelspel sloeg Zverev (24) meermaals hard tegen de stoel van de umpire, terwijl hij de scheidsrechter ook agressief toesprak. “Ik begrijp de frustratie en snap dat je in een moment van woede een racket kunt breken”, aldus de Spanjaard. “Maar ik ga hem niet meer bekritiseren dan zeggen dat het me niet bevalt omdat ik zo niet ben opgevoed.”

De 35-jarige Nadal gooit zelf nooit met zijn racket, na harde lessen van zijn voormalig coach Toni Nadal. “Helaas geven de beelden van Zverev, versterkt door de verspreiding via sociale media, een slecht voorbeeld aan de miljoenen kinderen die het zien. Zij baseren hun gedrag op ons en wij moeten het juiste voorbeeld geven en een bepaalde mate van respect tonen.”

Novak Djokovic keurde het gedrag van Zverev al af door te stellen dat hij het “niet kon rechtvaardigen”. Andy Murray noemde de uitbarsting van de nummer 3 van de wereld “gevaarlijk” en “roekeloos”.