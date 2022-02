Nederlandse basketballers komen ‘gewoon’ in actie in Rusland

De Nederlandse basketballers komen donderdag ondanks de Russische militaire aanval op Oekraïne gewoon in actie in en tegen Rusland. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia verblijft in Perm, een stad op zo’n 1300 kilometer van Moskou. Oranje neemt het daar vanaf 16.00 uur in de WK-kwalificatie op tegen de Russen.

“In Perm is het rustig, daar merk je niets van wat nu gaande is”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse basketbalbond, na contact met teammanager René Vlaanderen. “We hebben geen enkel signaal dat de wedstrijd niet doorgaat.” De basketballers spelen zondag weer tegen Rusland, dan in Almere.

Russische militairen vielen in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne aan. Vanuit vrijwel de hele wereld wordt die Russische aanval veroordeeld. Regeringsleiders kondigden strenge en scherpe sancties aan tegen Rusland.