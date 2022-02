Peréz neemt stuur over van Verstappen en rijdt 78 ronden

De Mexicaanse autocoureur Sergio Pérez heeft donderdag het stuur van de nieuwe RB18 overgenomen van Max Verstappen. Hij reed op de tweede testdag ter voorbereiding op het WK-seizoen 2022 in de Formule 1 slechts 78 ronden. Dat was aanzienlijk minder dan zijn Nederlandse ploeggenoot. De wereldkampioen was woensdag op het circuit van Barcelona heel productief met 147 ronden. Dat leverde meteen een schat aan informatie op over de flink aangepaste racewagen.

Peréz maakte in de ochtendsessie al niet veel kilometers. Hij zette de wagen voor het ingaan van het laatste half uur aan de kant met problemen aan de versnellingsbak. Die waren betrekkelijk snel opgelost door de technici, zodat Perez ’s middags opnieuw de baan op kon. Hoewel in deze vroege fase van de voorbereiding nog niets kan worden afgelezen aan rondetijden, worden die uiteraard wel bijgehouden in een snelheidssport. Perez ‘klasseerde’ zich met 1.21,430 als zevende.

Charles Leclerc was in zijn Ferrari de beste, met voor wat dat waard is in 1.19,698. Hij troefde daarmee Pierre Gasly in AlphaTauri, en Daniel Ricciardo (McLaren) af. Lewis Hamilton deed donderdagmorgen kalm aan (1.22,562) en liet zijn nieuwe collega George Russell daarna in de Mercedes stappen. Die gaf meer gas en werd uiteindelijk nog vierde in de rangschikking van de dag.