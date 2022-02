Tennisser Djokovic is na twee jaar leiding wereldranglijst kwijt

Tennisser Novak Djokovic raakt na twee jaar de leiding op de wereldranglijst kwijt aan Daniil Medvedev. De Serviër verloor donderdag in Dubai in de kwartfinales van Jiri Vesely. De Tsjech won de partij in twee sets: 6-4 7-6 (4). Tegelijkertijd speelt Medvedev een toernooi in Acapulco. Omdat de Rus daar al in de kwartfinales staat heeft hij voldoende punten verzameld om de nieuwe nummer 1 van de wereld te worden.

Vesely, de nummer 123 van de wereld, brak meteen de opslag van Djokovic, maar na een break terug stond het bij 2-2 weer gelijk. In de zevende game volgde een nieuwe break door de Tsjech die de set vervolgens niet meer uit handen gaf. In de tweede set moest Djokovic zijn opslag in de zevende game prijs geven: 3-4. De Serviër brak terug naar 5-5, waarna niet veel later een tiebreak volgde. Die werd overtuigend gewonnen door Vesely: 7-4.

Voor Djokovic was het toernooi in Dubai zijn eerste in 2022. Hij speelde daarvoor zijn laatste officiële partij in december om de Daviscup in Madrid. In januari wilde hij op de Australian Open uitkomen, maar de autoriteiten stuurden Djokovic terug naar huis omdat hij niet gevaccineerd was tegen corona, een verplichting in Australië. Djokovic meende met een medische vrijstelling recht te hebben op deelname en miste de kans om zijn 21e grandslamtitel te behalen. Dat record werd nu behaald door de Spanjaard Rafael Nadal.

Medvedev, die het in Acapulco gaat opnemen tegen de Japanner Yoshihito Nishioka om een plaats bij de laatste 4, was op de Australian Open finalist tegen Nadal. De 26-jarige Rus won afgelopen najaar de US Open door Djokovic in de finale te verslaan. Hij is de derde Rus na Jevgeni Kafelnikov (1999) en Marat Safin (2000-01) die de wereldranglijst aanvoert, de 27e tennisser in totaal. Ook is hij de eerste tennisser sinds 2004 die de nummer 1 van de wereld is buiten de zogenoemde grote vier: Nadal, Djokovic, de Zwitser Roger Federer en de Schot Andy Murray. De laatste leider op de wereldranglijst buiten dit illustere viertal was de Amerikaan Andy Roddick begin 2004.

Djokovic stond in totaal 361 weken op de eerste plaats, dat is een record.