Verstappen over weggestuurde wedstrijdleider: voor de bus gegooid

Max Verstappen heeft het donderdag op de tweede testdag van de Formule 1 in Barcelona opgenomen voor Michael Masi. De wedstrijdleider, die moest vertrekken na de chaotisch verlopen slotdag van het seizoen, is volgens de wereldkampioen “voor de bus gegooid” door autosportbond FIA. Masi speelde ongewild een cruciale rol in de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Verstappen, waarbij de Limburger profiteerde van een door Mercedes fel betwist besluit van de Australiër.

In de Grote Prijs van Abu Dhabi besloot Masi na een crash van de Canadees Nicholas Latifi en het daarop verschijnen van de safetycar alle achterblijvers tussen leider Hamilton en naaste belager Verstappen weg te halen. Dat gebeurde met nog één ronde te gaan en Verstappen, die in zijn Red Bull op versere banden reed, kon zijn rivaal inhalen en zo de wereldtitel veroveren. De FIA onderzocht het incident en daaruit vloeide voort dat Masi een andere functie krijgt.

“Voor mij voelt het oneerlijk wat Michael is overkomen. Hij is gewoon voor de bus gegooid”, sprak Verstappen, die donderdag niet in actie kwam in Barcelona. “Zijn ontslag is niet de juiste beslissing. Ik wens hem het allerbeste met wat hij nu gaat doen. Ik hoop dat het iets beters is dan wedstrijdleider zijn in de Formule 1.”

“Natuurlijk is er veel gepraat over wat er in Abu Dhabi gebeurd is”, vervolgde Verstappen. “Maar kun je je in welke sport dan ook een scheidsrechter voorstellen die constant een coach in zijn oor hoort schreeuwen: gele kaart, rode kaart, overtreding, geen overtreding. Het is sowieso al fout dat teambazen hem op die manier kunnen benaderen. Ik denk dat hij een bijzonder capabele wedstrijdleider was. Ik vind het jammer voor hem, dat heb ik hem ook via een bericht laten weten.”