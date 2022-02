DeRozan op dreef bij Bulls en nadert clubrecord Jordan

Basketballer DeMar DeRozan heeft Chicago Bulls in de NBA met 37 punten aan een zege geholpen op Atlanta Hawks. Het werd in het United Center van de Bulls 112-108. Chicago Bulls is de leider in de Eastern Conference, met 39 zeges en 21 nederlagen.

Voor DeRozan (32) was het al zijn achtste opeenvolgende wedstrijd waarin hij minimaal 35 punten voor zijn rekening nam. Hij is dicht bij een clubrecord van clubicoon Michel Jordan, die in 1986 tot een reeks van tien duels kwam waarin hij per duel 35 punten of meer maakte.

Vlak voor tijd stonden de Hawks nog met 108-107 voor, maar de laatste 5 punten werden door de Bulls gemaakt. “Je wilt eigenlijk niet achter staan en die druk voelen om een duel eruit te trekken. Maar als je in die situatie zit, moet je erdoorheen. Ik hou van die momenten, die uitdagingen en die kansen”, zei DeRozan.

Slechts vijf andere spelers in de NBA kwamen in het verleden tot een reeks van acht duels waarin ze tekenden voor minimaal 35 punten per wedstrijd: Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Kobe Bryant, LeBron James en James Harden.