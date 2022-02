Grote Prijs van Rusland van Formule 1-kalender gehaald

De Grote Prijs van Rusland is van de Formule 1-kalender van 2022 gehaald. De race in Sotsji zou op zondag 25 september verreden worden.

Volgens de Formule 1 is donderdagavond samen met de FIA en de teams tot de conclusie gekomen “dat het onmogelijk is om de Grote Prijs in deze omstandigheden plaats te laten vinden”.

“De Formule 1 doet landen over de hele wereld aan met een positieve visie om mensen samen te brengen en naties samen te brengen”, aldus de organisaties in een verklaring. “We bekijken de situatie in Oekraïne geschokt en met pijn. We hopen op een kentering en vredevolle oplossing.”

De wedstrijd op het Sotsji Autodrom werd vorig jaar gewonnen door Lewis Hamilton. Max Verstappen zegevierde nog nooit op Russische bodem. “Als een land in oorlog is, is het niet goed om daar te gaan racen”, had Verstappen donderdag al laten optekenen.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel had al laten blijken dat hij een eventuele Grote Prijs in Rusland zou boycotten.

Rusland viel eerder deze week Oekraïne in. Om die reden werd Sint-Petersburg eerder op vrijdag al de Champions League-finale ontnomen.