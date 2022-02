Handbalclubs hoeven Nord Stream 2 niet meer te promoten in Europa

De handbalclubs die uitkomen in de Champions League voor mannen hoeven de Russische aardgaspijplijn Nord Stream 2 niet langer te promoten. Nord Stream 2, de pijpleiding die ligt tussen Rusland en Duitsland, fungeert sinds 2018 als sponsor voor de Champions League. De naam van het bedrijf staat bij wedstrijden in die Europese competitie onder meer op de vloer, op de led-borden langs de kant en op de mouw van de shirts die de spelers dragen.

“Nord Stream 2 is sinds het seizoen 2018-2019 een betrouwbare partner van de Champions League”, meldt de Europese handbalfederatie EHF. “Toch hebben we de clubs die meedoen aan de Champions League ontheven van de verplichting om deze officiële partner van de competitie te promoten, in het licht van de huidige ontwikkelingen in de situatie tussen Rusland en Oekraïne.”

Het bedrijf dat de pijplijn heeft aangelegd en beheert, valt onder de Russische aardgasleverancier Gazprom. De Duitse voetbalclub Schalke 04 besloot donderdag om het logo van hoofdsponsor Gazprom van het shirt te halen en de Europese voetbalbond UEFA overweegt naar verluidt om het sponsorcontract met Gazprom te ontbinden vanwege de oorlog in Oekraïne.