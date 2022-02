Tennisser Medvedev relativeert mijlpaal na uitbreken oorlog

Tennisser Daniil Medvedev heeft een belangrijke mijlpaal in zijn loopbaan, het aanvoeren van de wereldranglijst, gerelativeerd. Volgens de Rus is tennis op dit moment slechts bijzaak.

“Op deze momenten besef je dat tennis soms niet zo belangrijk is”, zei Medvedev in Acapulco na zijn overwinning op de Japanner Yoshihito Nishioka (6-2 6-3). “Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten. Ik heb inmiddels in zoveel verschillende landen gespeeld, als junior en als prof. Het is zwaar om al het nieuws te volgen. Ik ben volledig voor vrede.”

Medvedev wist donderdag al voor zijn partij in de kwartfinales dat hij vanaf maandag de wereldranglijst zal gaan aanvoeren. “Het is duidelijk dat ik gemengde gevoelens had toen ik wakker werd”, aldus Medvedev, ook refererend aan het nieuws dat Russische troepen Oekra├»ne binnen zijn gevallen.

“Vooraf wist ik eigenlijk niet eens dat ik de nieuwe nummer 1 zou worden bij een nederlaag van Novak Djokovic. Er waren veel verschillende emoties. Daarna moest ik zelf nog een wedstrijd spelen en dat was niet makkelijk, maar gelukkig heb ik gewonnen. Deze dag was voor mij een beetje een achtbaan.”

De 26-jarige Medvedev neemt de leidende positie op de wereldranglijst over van Djokovic, die eerder dit jaar niet kon deelnemen aan de Australian Open en deze week in Dubai in de kwartfinales verloor. Hij is de eerste tennisser sinds 2004 die de nummer 1 van de wereld wordt buiten de zogenoemde grote vier: Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Andy Murray.

Medvedev neemt het zaterdag in Acapulco op tegen Nadal, van wie hij vorige maand in de finale van de Australian Open verloor.