Tennisser Roeblev schrijft op camera: geen oorlog alsjeblieft

De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft na de door hem gewonnen halve finale op het toernooi van Dubai duidelijk laten blijken het niet eens te zijn met de oorlog in Oekraïne. De nummer 7 van de wereld versloeg de Pool Hubert Hurkacz met 3-6 7-5 7-6 (5) en schreef daarna op de lens van een televisiecamera in het Engels: geen oorlog alsjeblieft. Donderdag pleitte de 24-jarige Roeblev ook al voor vrede tussen zijn vaderland en Oekraïne.

De als tweede geplaatste Roeblev gaat het in Dubai in de finale opnemen tegen Denis Shapovalov uit Canada of de Tsjechische qualifier Jiri Vesely. Die schakelde in de kwartfinales Novak Djokovic uit.

Daniil Medvedev wordt door het verlies van Djokovic de nieuwe nummer 1 van de wereld. De Russische tennisser relativeerde die mijlpaal gelijk vanwege de militaire inval in Oekraïne eerder deze week. “Op deze momenten besef je dat tennis soms niet zo belangrijk is. Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten. Het is zwaar om al het nieuws te volgen”, aldus Medvedev.