Verstappen komt tot 59 rondes in rommelige ochtendsessie

Max Verstappen is vrijdagochtend tot 59 rondes gekomen in een rommelige ochtendsessie met liefst vijf keer de rode vlag. Alleen de Brit George Russell van Mercedes (1.19,233) was sneller dan de Nederlander van Red Bull (1.19,756).

“Er waren behoorlijk wat rode vlaggen, dus we konden niet ons hele programma afwerken. Maar alles werkte naar behoren en de auto voelde goed aan. We hebben voortgeborduurd op mijn eerste dag. Het was belangrijk om alles te checken, hier in Barcelona”, zei Verstappen op de website Verstappen.com.

“Het is positief dat de auto goed werkt en ik ben blij met de balans. Toch zal het anders zijn bij de testdagen in Bahrein en tegen de tijd dat we de eerste race rijden, zullen de auto’s weer anders zijn. Wij hebben ons gericht op het rijden van veel ronden en elk aspect van de auto onder de loep te nemen.”

Sergio Pérez komt namens Red Bull in de middagsessie in actie. De eerste race van het seizoen is op zondag 20 maart, in Bahrein.