Gaviria breekt sleutelbeen bij val in Omloop

De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria moet noodgedwongen een pauze inlassen in zijn tot nu toe redelijk succesvolle seizoen. Gaviria heeft zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad bij een val een breuk in het sleutelbeen opgelopen. Zijn ploeg UAE Team Emirates meldt dat de sprinter een operatie moet ondergaan.

Gaviria (27) had eerder deze maand twee ritten en het puntenklassement gewonnen in de Ronde van Oman. Hij zou normaal gesproken zondag ook uitkomen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook voor Parijs-Nice, de rittenkoers die volgend weekend begint, moet UAE Team Emirates op zoek naar een vervanger.