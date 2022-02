Nadal verslaat Medvedev opnieuw en blijft ongeslagen in 2022

Rafael Nadal heeft op het ATP-toernooi van Acapulco in Mexico opnieuw van Daniil Medvedev gewonnen. Het werd in de halve finale 6-3 6-3 voor de 21-voudig grandslamkampioen. De 35-jarige Spanjaard, de mondiale nummer 5, blijft daardoor na twee maanden nog ongeslagen in 2022.

Na precies twee uur maakte Nadal het af op zijn tweede wedstrijdpunt, op de service van Medvedev, die een backhand wild uit sloeg. Medvedev deed nog een beroep op het elektronische oog, maar de bal bleek ver uit.

“De tweede set was erg emotioneel. Daniil speelde erg agressief met veel dropshots en winners. Het was een erg moeilijke set en ik ben blij met de overwinning omdat hij veel kansen had”, zei Nadal.

Nadal versloeg Medvedev (26), vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld, een maand geleden in een zinderende finale van de Australian Open. In Melbourne maakte hij een achterstand van 2-0 in sets ongedaan.

In de finale in Mexico neemt Nadal het op tegen de Brit Cameron Norrie, die met 6-4 6-4 te sterk was voor de Griek Stefanos Tsitsipas. Nadal heeft het toernooi van Acapulco al drie keer gewonnen: in 2005, 2013 en 2020.

Nadal heeft dit seizoen al veertien duels op rij gewonnen. Hij begon het seizoen met winst van een voorbereidingstoernooi op de Australian Open en schreef vervolgens ook het grandslamtoernooi zelf op zijn naam. Sinds de finale was hij niet meer in actie gekomen en hij maakt in Acapulco zijn rentree. Nooit eerder begon Nadal zijn seizoen zo goed.