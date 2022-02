Pogacar wint laatste rit en is opnieuw de beste in de Emiraten

Tadej Pogacar heeft net als vorig jaar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Dat deed de 23-jarige Sloveen, kopman van UAE Team Emirates, in stijl door de laatste etappe te winnen.

Pogacar rekende op de Jebel Hafeet in een sprintje af met de Brit Adam Yates, die een eindzege van de tweevoudig Tour de France-winnaar nog probeerde te voorkomen. Pogacar hield zich echter staande en op de laatste meters fietste hij weg bij Yates, die al snel zijn meerdere erkende in de winnaar.

Vorig jaar werden Pogacar en Yates ook eerste en tweede in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2020 wist Yates de wedstrijd wel te winnen en in 2019 ging de eindzege naar Primoz Roglic.