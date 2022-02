Russische schaatsers en shorttrackers blijven thuis

Rusland vaardigt komende week geen schaatsers af naar de wereldkampioenschappen voor allrounders en sprinters en de WK shorttrack voor junioren. Dat heeft de Russische schaatsbond zaterdag laten weten.

Het toernooi voor de senioren wordt in de Noorse stad Hamar gehouden, de WK voor junioren in het Poolse Gdansk. De beslissing werd genomen na de Russische inval in buurland Oekraïne. De teams voor beide schaatstoernooien waren al samengesteld. Of de Russen een week later wel meedoen aan de wereldbekerfinale in Heerenveen is nog onzeker. Die ontmoeting is de laatste wedstrijd van het olympische seizoen voor de langebaanschaatsers.