Tennisster Swiatek overklast Kontaveit in finale Doha

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft haar vierde titel op de WTA Tour binnen. De 20-jarige Swiatek overklaste Anett Kontaveit uit Estland in de finale in Doha: 6-2 6-0. De eenzijdige partij duurde slechts iets meer dan een uur.

Swiatek, de nummer 8 van de wereld, zorgde in 2020 voor een daverende verrassing door Roland Garros te winnen. Vorig jaar was de jonge Poolse de beste in Adelaide en Rome. Op het hoog aangeschreven toernooi van Doha bereikte ze deze week de finale door onder anderen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus te verslaan en ook voor het eerst te winnen van Maria Sakkari, de Griekse van wie ze vorig jaar drie keer had verloren.

Kontaveit staat één plek boven Swiatek op de wereldranglijst, maar ze had op het hardcourt in Qatar in de finale niets in te brengen tegen de Poolse. De 26-jarige Estse bleef op zes WTA-titels staan, waarvan ze er vier vorig seizoen pakte. Eerder deze maand won Kontaveit het toernooi van Sint-Petersburg.