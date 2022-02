Van Aert soleert naar zege in Omloop Het Nieuwsblad

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Dat is de eerste eendaagse koers uit de WorldTour van het jaar. De kopman van Jumbo-Visma rondde in Ninove een solo van ruim 10 kilometer af. Achter hem sprintte de Italiaan Sonny Colbrelli naar de tweede plaats, de Belg Greg Van Avermaet werd derde.

Van Aert maakte deel uit van een kopgroep van elf, die op de Muur werd ingelopen. Op de Bosberg, de laatste helling voor de finish in Ninove, ging de 27-jarige Belg er alleen vandoor. Met dank ook aan zijn kwaliteiten als tijdrijder werd Van Aert nooit meer teruggezien door zijn concurrenten.

Voor Van Aert was de Omloop zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Hij is net terug van een hoogtestage. “Ik had niet gedacht dat het meteen zo goed zou gaan”, vertelde de Belg bij Sporza.

De koers over dertien hellingen ontbrandde op de Leberg, waar Van Aerts ploeg- en landgenoot Nathan van Hooydonck het tempo verhoogde in achtervolging op een groep vroege vluchters, onder wie de Zwitser Stefan Küng. Op de Berendries liet Van Aert zich voor het eerst zien, met in zijn spoor onder anderen ploeggenoot Tiesj Benoot en Colbrelli.

Het groepje sloot aan bij de koplopers, terwijl op de achtergrond de renners van Quick-Step – Alpha Vinyl aangewezen waren op achtervolgen. Op weg naar de Muur opende Benoot namens Jumbo de aanval. Op de Muur werd de van DSM overgekomen Belg ingelopen, waarna achter hem twee groepen samensmolten.

Op de Bosberg, 13 kilometer voor Ninove, kwam de aanval van Van Aert zelf. Küng en de Italiaan Matteo Trentin probeerden te reageren, maar zagen snel in dat de Belg niet te stuiten was.

“Tiesj en ik wilden de koers op de Berendries laten ontploffen”, lichtte Van Aert de tactiek toe. “Het was het kantelpunt. Daarna wilden we om de beurt demarreren om de controle te houden. Op de Bosberg valt het altijd stil. Ik dacht dat ik daar wat meters kon pakken. Het plan was vol naar boven rijden en dan maar zien wie er volgt. Dat was niemand. Dan moet je doorgaan.”

Van Aert gaat over een week de vorm verder aanscherpen richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Ik denk dat er qua koersintensiteit nog wel iets bij moet. Daar is Parijs-Nice een mooie koers voor.”

Het zogenoemde openingsweekeinde, voor met name de Belgen de start van het wielervoorjaar, wordt zondag voortgezet met Kuurne-Brussel-Kuurne.