Van Vleuten klopt Vollering in Omloop bij de vrouwen

Annemiek van Vleuten is zaterdag als eerste gefinisht in de vrouwenversie van de Omloop Het Nieuwsblad. De 39-jarige wielrenster van Movistar reed samen met landgenote Demi Vollering (SD Worx) naar de finish in Ninove en versloeg haar veertien jaar jongere vluchtgezel in de sprint.

Van Vleuten had de koers eerder in 2020 gewonnen. Vorige week won ze nog de Wielerweek Valencia. Voor Vollering was het de eerste koers van het seizoen. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse renster: Lorena Wiebes.

De afloop was verrassend. Vollering werd als het op sprinten aankomt sneller geacht, terwijl ze ook het kopwerk aan Van Vleuten had overgelaten. Die was daar ontstemd over, maar met de snelle Belgische Lotte Kopecky in de achtervolgende groep waren de stalorders van SD Worx verklaarbaar.

Van Vleuten had de ontsnapping zelf in gang gezet. Op de Bosberg, de laatste klim voor finishplaats Ninove, ging ze in de aanval. Alleen Vollering, vorig jaar onder meer winnares van Luik-Bastenaken-Luik, kon volgen en het duo had richting finish al snel een kleine minuut voorsprong. Van Vleuten mopperde, besloot dan maar door te rijden en er een lange sprint van te maken. Op 600 meter voor de streep zette ze al aan, Vollering kwam nog naast haar maar moest gaan zitten toen de olympisch kampioene tijdrijden nogmaals versnelde.

“Ik probeerde haar een paar kilometer voor de streep over te halen mee op kop te rijden, maar daar ging ze niet in mee”, vertelde Van Vleuten, die haar irritatie na de winst snel kwijt was. “Ik probeer me sowieso niet te laten frustreren door dingen die ik niet onder controle heb. Ik baalde in de koers vooral dat er meiden waren weggereden die ik moest volgen. Het is een echte teamprestatie, dat we de zaak konden rechtzetten.”

Voor de sprint had ze haar plan klaar. “Demi is normaal net iets sneller, ik heb wellicht iets meer inhoud. Ik dacht: ik moet haar verrassen en ben daarom vroeg gaan sprinten.” Van Vleuten sloot 2021 af met een val in Parijs-Roubaix, waarbij ze een dubbele bekkenbreuk en een schouderbreuk opliep.