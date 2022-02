Volleybalbalbond weet nog niet of mannen naar WK in Rusland gaan

De Nederlandse volleybalbond weet nog niet of de nationale mannenploeg van 26 augustus tot en met 11 september aan het WK in Rusland deelneemt. “Mocht de situatie in Oekraïne onveranderd blijven, dan treden we in overleg met de ministeries, NOC*NSF, de staf en het nationale mannenvolleybalteam om een definitief besluit te nemen over deelname”, laat Nevobo weten.

Wereldvolleybalbond FIVB ziet na het binnenvallen van Rusland in Oekraïne nog geen aanleiding om het WK naar een ander land te verplaatsen. De mondiale bond vindt dat sport en politiek gescheiden moeten blijven en zegt dat de organisatie voor het WK volgens plan verloopt. FIVB belooft de situatie in Rusland en Oekraïne wel goed in de gaten te houden.

Nevobo zegt verrast te zijn door de reactie van de wereldvolleybalbond en vraagt de FIVB om een zorgvuldig besluit, in lijn met die van andere internationale sportbonden.

Nederland is op het WK ingedeeld in poule F. In Krasnojarsk staan poulewedstrijden tegen Argentinië, Iran en Egypte op het programma. Nevobo meldt verder dat het de ontwikkelingen over deelname van Russische sporters aan internationale competities op de voet blijft volgen en daarover contact blijft houden met de internationale volleybalbonden die korte lijnen met het IOC hebben.

Rusland viel eerder deze week Oekraïne in. Om die reden is de finale van de Champions League (28 mei) verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs. Ook de Grote Prijs van Rusland is van de Formule 1-kalender van 2022 gehaald. De race in Sotsji zou op zondag 25 september verreden worden.