Wielrenner Van Aert wil dat ‘waanzin’ in Oekraïne snel stopt

Wielrenner Wout van Aert maakte zaterdag van de gelegenheid gebruik om voor de camera’s van Sporza zijn afschuw uit te spreken over de inval van Rusland in buurland Oekraïne. “Ik wil benadrukken dat de koers de belangrijkste bijzaak in de wereld is, met de nadruk op bijzaak”, begon de Belg van Jumbo-Visma zijn betoog.

“Er is een oorlog veel dichterbij dan je zou willen. Het is waanzin dat dat nog kan. Ik wil, voor wat het waard is, mijn steun uitspreken aan alle betrokken mensen. Laten we hopen dat het verstand snel zegeviert.” Van Aert had even voor zijn oproep zijn eerste wedstrijd van het seizoen, de Omloop Het Nieuwsblad, gewonnen.

Russische troepen zijn donderdag Oekraïne binnengevallen. Heel wat sporters hebben inmiddels hun afkeuring laten horen.