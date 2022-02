Zwitserse skicrosser Smith krijgt 9 dagen na finale alsnog brons

De Zwitserse skicrosser Fanny Smith heeft negen dagen na de olympische skicrossfinale alsnog de bronzen medaille gekregen. De 29-jarige Smith was in eerste instantie teruggezet van de derde naar de vierde plaats omdat ze de Duitse Daniela Maier in de finale zou hebben gehinderd. De Zwitserse ging tegen die deklassering in beroep en meer dan een week na de finale, op 17 februari, krijgt ze alsnog het brons.

De internationale skifederatie FIS bevestigde zaterdag dat de beroepscommissie vier keer is samengekomen om de beelden te bekijken en de schriftelijke argumentatie te bestuderen. Uiteindelijk is de FIS tot de conclusie gekomen dat het contact onvrijwillig en niet te vermijden was.

Smith pakte zo haar tweede bronzen medaille, na een derde plaats in 2018.