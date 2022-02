Alfa Romeo presenteert als laatste Formule 1-team nieuwe auto

Alfa Romeo heeft als laatste team in de Formule 1 het nieuwe uiterlijk van zijn auto voor komend seizoen bekendgemaakt. Volgens de renstal is de C42, zoals de wagen heet, “een subtiele verwijzing naar het verleden en een herinnering aan het erfgoed van Alfa Romeo en Sauber Motorsport.” Het wordt voor het team het dertigste jaar in de Formule 1.

Het op het oog grootste verschil met de auto van vorig jaar is de kleur. De bovenkant is nu rood en de onderkant wit, waar dat vorig seizoen nog andersom was. Valtteri Bottas, oud-coureur van Mercedes, en de 22-jarige Zhou Guanyu uit China zullen in de auto gaan rijden. In Barcelona mocht ook reserve Robert Kubica wat kilometers voor het team rijden. Toen was de auto nog in camouflagekleuren.

“We hebben er het volste vertrouwen in dat deze auto het team zal helpen om een grote stap voorwaarts te maken naar de top van het veld”, aldus teambaas Fred Vasseur.

De eerste Grand Prix van het seizoen vindt op 20 maart plaats in Bahrein. Daaraan voorafgaand wordt op het Bahrain International Circuit eerst nog een tweede testsessie van drie dagen gehouden (10 tot en met 12 maart).