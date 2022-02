Bol pakt goud op 400 meter in dik Nederlands record

Femke Bol heeft bij de NK indooratletiek voor de derde keer de titel op de 400 meter veroverd. De 22-jarige Amersfoortse atlete won de finale in het Omnisport van Apeldoorn in een tijd van 50,30 en dat was een dik Nederlands record. Ze dook ruim onder de 50,63 die ze vorig jaar neerzette bij de EK indoor. Lieke Klaver rende naar het zilver in 51,20. Het brons was voor Lisanne de Witte in 52,65.

Bol gold vooraf al als de grote favoriete voor het goud. Ze is de regerend Europees kampioene en al meer dan een jaar ongeslagen op de 400 meter indoor. Afgelopen zomer deelde ze mee in het succes van de Nederlandse atletiekploeg op de Olympische Spelen van Tokio door het brons te pakken op de 400 meter horden.