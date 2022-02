Liemarvin Bonevacia heeft bij de NK indooratletiek zijn titel op de 400 meter geprolongeerd. De 32-jarige atleet won de finale in het Omnisport van Apeldoorn in een tijd van 45,48, een stevige verbetering van zijn Nederlands record. Hij haalde een halve seconde af van zijn oude recordtijd van 45,99.

Isayah Boers won het zilver in 46,38, het brons was voor Tony van Diepen in 46,88.