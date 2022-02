Kunstrijdster Van Zundert zevende in Challenge Cup

Lindsay van Zundert is in het IJssportcentrum Tilburg zevende geworden op de Challenge Cup, het internationale toernooi dat tevens gold als Nederlands kampioenschap. De 17-jarige Brabantse kunstrijdster, die tijdens de Olympische Spelen van Beijing verraste met de achttiende plaats, kwam uit op een puntentotaal van 150,97.

Het totaal was aanzienlijk minder dan onlangs in China (175,81), maar ruim voldoende om haar nationale titel te prolongeren ten koste van haar enige concurrente Niki Wories (137,02). In de korte kür zaterdag ontliepen de twee elkaar weinig: 51,14 tegen 50,43. Wories werd twaalfde overall.

De toernooiwinst ging naar Rino Matsuike. De Japanse was een klasse apart en werd door de jury gewaardeerd met 224,34. In de vrije kür zondag kreeg ze bijna 20 punten meer dan de Amerikaanse Lindsay Thorgren, die in de rangschikking wel de Hongaarse Jülia Lang passeerde en het zilver greep. Hun eindscore waren respectievelijk 186,22 en 168,54.

In het paarrijden werd het duo Daria Danilova/Michel Tsiba tweede met 149,40, bijna 10 punten meer dan hun Nederlandse rivalen Nika Osipova/Dmitry Epstein. Het Russische paar Karina Akopova/Nikita Rachmanin won met 189,33.